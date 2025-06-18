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Адвокаты мэра Красноярска Владислава Логинова обжаловали его арест

Читайте наши новости, чтобы быть в курсе ситуации с задержанием мэраАдвокаты мэра Красноярска Владислава Логинова, который был арестован по обвинению в коррупции, подали апелляцию на решение о мере пресечения.

Читайте наши новости, чтобы быть в курсе ситуации с задержанием мэра.

Адвокаты мэра Красноярска Владислава Логинова, который был арестован по обвинению в коррупции, подали апелляцию на решение о мере пресечения. Об этом сообщают источники РЕН-ТВ, ссылаясь на информацию из Басманного суда Москвы.

На данный момент дата рассмотрения апелляции еще не установлена.

Напомним, что Владислав Логинов, занимающий пост мэра с 2022 года, подозревается в получении взятки свыше 180 миллионов рублей от генерального директора коммерческой компании. Эти средства предназначались за обеспечение фирмы муниципальными контрактами на ремонт дорог в Красноярске.

Согласно решению Басманного суда, Логинов будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Ранее рассказывали, что мэр Красноярска Логинов исключен из Совета муниципальных образований после ареста.