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На Левобережье Омска застройщик приступил к обустройству парка Драверта и сквера

В реализацию проектов застройщик вложит более миллиарда.

Источник: Комсомольская правда

На левом берегу Омска началось благоустройство первой очереди парка Драверта, также подходят к завершению работы в сквере «Авангард». Оба проекта реализует федеральный застройщик, компания «Брусника», которая строит здесь новый микрорайон.

В реализацию этих проектов застройщик готов вложить более миллиарда собственных средств. Сквер «Авангард» протянулся вдоль улицы Шаронова. На площади одного гектара будут высажены 130 деревьев, многолетние цветы и травы: клен остролистный, черемуха обыкновенная, липа мелколистная, ольха серая, береза повислая, яблоня ягодная, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, клен татарский гиннала, рябина, ива козья, гортензии, шалфеи, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, рябинник рябинолистный и спирея серая, астильба, вейник остроцветковый, луговик дернистый. Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, парк будет функционален и привлекателен круглый год.

Участок, где будет разбит сквер, компания подготовила в прошлом году, а сейчас приступила к высадке крупномеров.

Реализация второго проекта — парка Драверта — начнется с обустройства участка между Бульваром Архитекторов, ул. Крупской и ул. Шаронова. Именно это место станет центра парка, здесь разместится зеленый оазис с амфитеатром и павильоном, кафе, площадками для отдыха и дождевым садом.