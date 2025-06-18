На Левобережье Омска застройщик приступил к обустройству парка Драверта и сквера

В реализацию этих проектов застройщик готов вложить более миллиарда собственных средств. Сквер «Авангард» протянулся вдоль улицы Шаронова. На площади одного гектара будут высажены 130 деревьев, многолетние цветы и травы: клен остролистный, черемуха обыкновенная, липа мелколистная, ольха серая, береза повислая, яблоня ягодная, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, клен татарский гиннала, рябина, ива козья, гортензии, шалфеи, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, рябинник рябинолистный и спирея серая, астильба, вейник остроцветковый, луговик дернистый. Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, парк будет функционален и привлекателен круглый год.