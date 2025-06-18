Новые правила прикрепления к поликлиникам заработают в России

Важно, чтобы выбранная поликлиника была включена в систему ОМС, а первичные услуги оплачивались по подушевому нормативу, как это предусмотрено государственными гарантиями. Для плановой госпитализации пациент получит направление от лечащего врача или профильного специалиста поликлиники, к которой он прикреплен.