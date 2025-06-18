Новые правила прикрепления к поликлиникам заработают в России

Нововведения начнут действовать с 1 сентября текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно новелле, для получения медицинской помощи по месту проживания будет достаточно выбрать подходящее медицинское учреждение — по территориально-участковому принципу или вне его.
Важно, чтобы выбранная поликлиника была включена в систему ОМС, а первичные услуги оплачивались по подушевому нормативу, как это предусмотрено государственными гарантиями. Для плановой госпитализации пациент получит направление от лечащего врача или профильного специалиста поликлиники, к которой он прикреплен.
При этом сам выбор больницы можно осуществлять самостоятельно — медики обязаны лишь подробно информировать об условиях обслуживания. Для тех, кто фактически проживает не по месту регистрации, предусмотрен аналогичный порядок, что значительно упростит процедуру.
В связи с этим отпадет необходимость указывать место регистрации и страховую компанию при подаче заявления на прикрепление. Заявление можно будет подать как лично в медучреждение, так и через портал Госуслуг.
В зависимости от гражданства список необходимых документов может различаться. После подачи заявки сотрудники поликлиники в течение двух дней отправят уведомление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, откуда информация поступит в медучреждение, где ранее оказывалась помощь.
Свободный переход между поликлиниками допускается один раз в год. Переприкрепление чаще возможно только при переезде — для этого потребуется подтвердить изменение места жительства.