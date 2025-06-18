В суд поступило уголовное дело Бориса Акунина*

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о заочном обвинении Бориса Акунина в призывах к насильственному изменению конституционного строя и оправдании террористической деятельности, а также о его объявлении в международный розыск. В 2024 году российский суд дважды признавал писателя виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, а на его банковские счета был наложен арест.