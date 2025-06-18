В суд поступило уголовное дело Бориса Акунина*

На известного писателя завели уголовное дело по нескольким статьям.
Военный окружной суд 2-го Западного округа возбудил уголовное производство против знаменитого автора Бориса Акунина, чье реальное имя — Григорий Чхартишвили (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов). По информации от пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, писатель обвиняется в нескольких серьезных преступлениях, включая публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности, а также уклонение от выполнения обязанностей, наложенных законодательством РФ на иноагентов.
«В суд поступили материалы уголовного дела в отношении писателя Г. Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин», — сообщила Жирнова. Цитату приводит ТАСС. Открытость процесса для СМИ и общественности будет определена в ходе предварительных слушаний. Суду предоставлен месяц на ознакомление с материалами дела для принятия последующих решений.
Жирнова указала, что обвинения были выдвинуты в соответствии с ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма через интернет) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Дело будет рассматриваться заочно.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о заочном обвинении Бориса Акунина в призывах к насильственному изменению конституционного строя и оправдании террористической деятельности, а также о его объявлении в международный розыск. В 2024 году российский суд дважды признавал писателя виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, а на его банковские счета был наложен арест.