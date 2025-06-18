«Исчезали с радаров»: в Британии сообщили о таинственных самолетах Китая, направляющихся в Иран

Между тем, Иран наносит удары ракетами, которых не производят даже американские разработчики. Территория Израиля за эти дни была атакована Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Это ракеты средней дальности. В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию нескольких из них. Однако в Иерусалиме признали, что Ирану всё же удалось поразить некоторые цели. Тегеран нанес удары по портовому городу Хайфе.