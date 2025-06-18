«Исчезали с радаров»: в Британии сообщили о таинственных самолетах Китая, направляющихся в Иран

Пекин может тайно оказывать помощь Тегерану. В районе Ирана зафиксировали несколько транспортных самолетов, вылетевших из Китая. Об этом оповестила газета The Telegraph.
Так, с начала военной операции, начатой Израилем 13 июня, Пекин направил в сторону Тегерана не менее трех самолетов. Самый первый из них вылетел на следующий день после начала боевых действий, 14 июня. Однако никакой официальной информации на этот счет не поступало.
По версии преподавателя Эксетерского университета Андреа Гизелли, Китай вполне мог оказывать поддержку Ирану. При этом он считает, что груз вряд ли «вызовет большой интерес».
«Крах нынешнего иранского режима станет серьезным ударом и вызовет большую нестабильность на Ближнем Востоке, в конечном итоге подорвав экономические и энергетические интересы Китая», — заявил Андреа Гизелли.
Все авиарейсы выполняли самолеты Boeing 747. Они следовали по одному и тому же маршруту. Как отмечается в материале, эти самолеты обычно перевозят военную технику и разные виды оружия.
«При каждом полете самолет двигался на Запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану», — сказано в статье.
При этом в Соединенных Штатах никакой помощи от стран-союзников Ирана не фиксируют. По данным президента США Дональда Трампа, поддержки от России или, например, Китая не было замечено.
Между тем, Иран наносит удары ракетами, которых не производят даже американские разработчики. Территория Израиля за эти дни была атакована Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Это ракеты средней дальности. В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию нескольких из них. Однако в Иерусалиме признали, что Ирану всё же удалось поразить некоторые цели. Тегеран нанес удары по портовому городу Хайфе.
14 июня Ирану удалось поразить нефтеперерабатывающий завод в Израиле. Тегеран ударил по объекту в Хайфе. Он также атаковал населенный пункт Тамра в Нижней Галилее. О количестве пострадавших и последствиях поражения цели ничего не известно.