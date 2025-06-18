Глава МИД Испании Альбарес призвал ЕС ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес обратился к Европейскому союзу с призывом ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за эскалации на Ближнем Востоке. Также он предложил возобновить переговоры по ядерной программе Ирана, сообщает издание Anadolu.
— Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Израиля в мире. Мы должны ввести эмбарго на поставки оружия, а не продавать оружие Израилю, пока продолжается эта война, — заявил Альбарес.
По его словам, продолжающаяся эскалация между Израилем и Ираном серьезно угрожает стабильности в регионе, говорится в статье.
Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Об этом 17 июня заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. По словам представителей ведомства, военный конфликт между Иерусалимом и Тегераном может стать причиной обострения ситуации на всем Ближнем Востоке, в первую очередь на территории граничащих с воюющими странами государств.