Глава МИД Испании Альбарес призвал ЕС ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана. Об этом 17 июня заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. По словам представителей ведомства, военный конфликт между Иерусалимом и Тегераном может стать причиной обострения ситуации на всем Ближнем Востоке, в первую очередь на территории граничащих с воюющими странами государств.