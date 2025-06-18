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Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Жуковский

В целях обеспечения безопасности гражданской авиации московский аэропорт Жуковский ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.

Ранее в Росавиации дали рекомендацию для застрявших в ОАЭ российских туристов. Им предложили воспользоваться альтернативными маршрутами — в том числе с пересадками через Турцию. Ведомство отметило, что между Эмиратами и Стамбулом работают авиакомпании Emirates и Turkish Airlines.