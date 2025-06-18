Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Жуковский

Ранее в Росавиации дали рекомендацию для застрявших в ОАЭ российских туристов. Им предложили воспользоваться альтернативными маршрутами — в том числе с пересадками через Турцию. Ведомство отметило, что между Эмиратами и Стамбулом работают авиакомпании Emirates и Turkish Airlines.