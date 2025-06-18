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В Приморье поймали водителя с поддельными правами

Приморец рискнул свободой и купил водительские права в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В приморском поселке Кавалерово сотрудники ДПС поймали правонарушителя с поддельными водительскими правами, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевую полицию.

Во время планового патрулирования инспекторы остановили автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился 29-летний местный житель. При проверке документов у полицейских возникли серьезные сомнения в подлинности его прав.

После сверки по специальным базам данных выяснилось, что водительское удостоверение никогда не выдавалось автомобилисту.

Оказалось, что мужчина заказал поддельные права через интернет-объявление. Вместо того чтобы законно получить водительское удостоверение, он решил сэкономить время и деньги, обратившись к мошенникам.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Недавно мы писали, что во Владивостоке столкнулись минивэн с грузовиком, были пострадавшие.