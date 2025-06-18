В Приморье поймали водителя с поддельными правами

В приморском поселке Кавалерово сотрудники ДПС поймали правонарушителя с поддельными водительскими правами, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевую полицию.
Во время планового патрулирования инспекторы остановили автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился 29-летний местный житель. При проверке документов у полицейских возникли серьезные сомнения в подлинности его прав.
После сверки по специальным базам данных выяснилось, что водительское удостоверение никогда не выдавалось автомобилисту.
Оказалось, что мужчина заказал поддельные права через интернет-объявление. Вместо того чтобы законно получить водительское удостоверение, он решил сэкономить время и деньги, обратившись к мошенникам.
Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
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