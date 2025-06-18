На гастрофестивале в Хабаровском крае приготовили вареник весом 38 килограммов

Пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Господин вареник» прошёл в селе Святогорье района имени Лазо — в этом году его посвятили 90-летию муниципалитета. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для гостей кулинарного праздника провели вкусные конкурсы, а также устроили концерт творческих коллективов, народные гуляния и другие праздничные активности для всей семьи.
По информации пресс-службы регионального министерства туризма, на фестиваль собрали порядка 500 посетителей — в Святогорье приехали из Бичевой, Полётного, Долми, Васильевки, Второй-Сплавной, Георгиевки, Екатеринославки, Дрофа, Гродеково, Могилёвки, рабочего посёлка Переяславка, села Котиково, посёлков Корфовский, Сосновка и города Хабаровска.
Традиционной частью мероприятия стал кулинарный конкурс, в семи номинациях которого выступили 73 человека. Не обошёлся фестиваль и без новых рекордов. Так, местная жительница Людмила Зайцева, ставшая одной из победительниц гастрономического конкурса, приготовила вареник весом 38 килограммов.
Помимо кулинарных соревнований, гости фестиваля смогли посетить ярмарку сельскохозяйственной продукции, где местные фермеры и производители выставили продукты своего производства, домашние заготовки и традиционные угощения. Нашлось место и для торговых рядов с изделиями декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.