На гастрофестивале в Хабаровском крае приготовили вареник весом 38 килограммов

Пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Господин вареник» прошёл в селе Святогорье района имени Лазо — в этом году его посвятили 90-летию муниципалитета. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для гостей кулинарного праздника провели вкусные конкурсы, а также устроили концерт творческих коллективов, народные гуляния и другие праздничные активности для всей семьи.