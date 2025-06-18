В Сузунском районе НСО участились случаи встреч с ядовитыми змеями

В Сузунском районе Новосибирской области отмечается повышенная активность ядовитых змей. Особенно много встреч с пресмыкающимися фиксируется на территории Шипуновского сельсовета.
Как сообщается на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте», там участились случаи нападений ядовитых змей на людей. Инциденты фиксируются в частных домовладениях, на берегах водоемов и в прилегающих к ним общественных зонах отдыха. В связи с этим жителям региона дали ряд рекомендаций на случай встречи со змеей:
Не паникуйте и замрите. Обнаружив ползущую змею, остановитесь и дайте ей возможность уйти самостоятельно. Отступайте медленно. Если змея демонстрирует угрозу (шипит, принимает характерную позу), медленно и плавно отходите назад. Избегайте любых резких движений. Не провоцируйте. Не выставляйте руки вперед для защиты и не поворачивайтесь к змее спиной. Используйте палку. Если у вас есть палка, держите ее перед собой, направленной в сторону змеи. Не бегите. Не убегайте от встретившейся змеи — есть риск наступить на другую, которую вы не заметили.
Также гражданам напомнили, что любую неизвестную вам змею нужно считать потенциально ядовитой. Не нужно ловить змей, пытаться с ними играть, даже если они кажутся маленькими или вялыми. Только что вылупившиеся змеи также ядовиты. Кроме того, нужно быть осторожными и с мёртвыми змеями: яд некоторых видов сохраняет свои свойства длительное время после гибели.
При укусе змеи необходимо как можно быстрее обратиться в медучреждение.