В Сузунском районе НСО участились случаи встреч с ядовитыми змеями

Не паникуйте и замрите. Обнаружив ползущую змею, остановитесь и дайте ей возможность уйти самостоятельно. Отступайте медленно. Если змея демонстрирует угрозу (шипит, принимает характерную позу), медленно и плавно отходите назад. Избегайте любых резких движений. Не провоцируйте. Не выставляйте руки вперед для защиты и не поворачивайтесь к змее спиной. Используйте палку. Если у вас есть палка, держите ее перед собой, направленной в сторону змеи. Не бегите. Не убегайте от встретившейся змеи — есть риск наступить на другую, которую вы не заметили.