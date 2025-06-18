В Иркутске судебные приставы заставили снести незаконный балкон

В Иркутске завершилась история с самовольной постройкой — под контролем судебных приставов местный житель вынужден был снести незаконно возведенный балкон. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУФССП, конфликт начался после того, как городская администрация обратилась в суд — конструкция нарушала исторический облик здания 1970-х годов, расположенного на одной из старейших улиц.