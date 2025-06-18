В Иркутске судебные приставы заставили снести незаконный балкон

В Иркутске завершилась история с самовольной постройкой — под контролем судебных приставов местный житель вынужден был снести незаконно возведенный балкон. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУФССП, конфликт начался после того, как городская администрация обратилась в суд — конструкция нарушала исторический облик здания 1970-х годов, расположенного на одной из старейших улиц.
Суд обязал мужчину убрать балкон, но тот не спешил выполнять решение. В итоге приставы приняли меры: наложили ограничение на выезд за границу, выписали штраф и насчитали неустойку за просрочку. Кроме того, нарушителя привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения судебного акта, сообщает пресс-служба ГУФССП.
Эти меры сработали — владелец балкона самостоятельно снес конструкцию на втором этаже четырехэтажного дома. После того как все штрафы были выплачены, исполнительное производство закрыли.
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