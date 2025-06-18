Рыбак увидел у берегов Канады черный айсберг

Необычную глыбу заметил рыбак Халлюр Антониуссен, работавший на траулере Saputi. По его словам, он не раз встречал айсберги, в которых просматривались включения камней или ила, но этот оказался совершенно иным: «Он не просто тёмный, он почти полностью чёрный, да ещё и напоминает по форме ромб», — рассказал Антониуссен.