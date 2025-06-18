Рыбак увидел у берегов Канады черный айсберг

У побережья Канады появился редчайший айсберг угольно-чёрного цвета, сообщает ScienceAlert.
Необычную глыбу заметил рыбак Халлюр Антониуссен, работавший на траулере Saputi. По его словам, он не раз встречал айсберги, в которых просматривались включения камней или ила, но этот оказался совершенно иным: «Он не просто тёмный, он почти полностью чёрный, да ещё и напоминает по форме ромб», — рассказал Антониуссен.
Канадский гляциолог Лев Тарасов полагает, что айсберг является фрагментом ледника, который, сползая к морю, захватил большое количество донных отложений. Смесь льда и грунта придала ему столь нетипичный оттенок.
Существуют и другие гипотезы. Некоторые специалисты считают, что лед мог окраситься из-за вулканического пепла, осевшего на поверхность во время извержения, или из-за частиц пород, занесённых метеоритом.
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