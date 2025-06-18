В России запретили давать ЖК иностранные названия

Изменения не затронут жилые комплексы и объекты, которые ввели в эксплуатацию до вступления закона в силу. Для них сохраняется возможность использовать существующие наименования, в том числе — содержащие латиницу или иностранные слова. Закон также предусматривает административную ответственность для застройщиков, не выполнивших новые требования.