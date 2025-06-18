Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России запретили давать ЖК иностранные названия

С 1 марта 2026 года в России названия объектов капитального строительства и жилых комплексов должны быть исключительно на кириллице. Соответствующие поправки к действующим законам приняли депутаты Госдумы 17 июня.

Новые правила нейминга для объектов недвижимости начнут действовать со следующего года.

С 1 марта 2026 года в России названия объектов капитального строительства и жилых комплексов должны быть исключительно на кириллице. Соответствующие поправки к действующим законам приняли депутаты Госдумы 17 июня.

«По новым правилам, в названиях объектов и жилых комплексов должна использоваться только кириллица. Эти данные необходимо будет включать в проектную документацию. Застройщиков также обяжут раскрывать информацию о названии объекта и генеральном подрядчике», — на принятое решение ссылаются «Ведомости».

Изменения не затронут жилые комплексы и объекты, которые ввели в эксплуатацию до вступления закона в силу. Для них сохраняется возможность использовать существующие наименования, в том числе — содержащие латиницу или иностранные слова. Закон также предусматривает административную ответственность для застройщиков, не выполнивших новые требования.

Ранее в рамках закона о защите русского языка уже были введены требования для бизнеса размещать вывески и надписи только на русском языке. При этом ограничения не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки.