Профессор перечислил основные ситуации, когда сны могут быть тревожными сигналами

— Важно отличать именно страшные и просто плохие сны. Кошмар это состояние, которое сопровождается ощущением неминуемой гибели или тяжелых психологических, социальных, физических травм. К примеру, если вам снится, что вы выходите выступать с докладом и забываете, о чем говорить, это не кошмар, — уточнил эксперт.