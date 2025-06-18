Профессор перечислил основные ситуации, когда сны могут быть тревожными сигналами

Сновидения — это не просто фантазии мозга во сне. Иногда они могут стать сигналом, что со здоровьем что-то не так. Об этом KP.RU рассказал известный врач-сомнолог, д.м.н, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Роман Бузунов.
— Важно отличать именно страшные и просто плохие сны. Кошмар это состояние, которое сопровождается ощущением неминуемой гибели или тяжелых психологических, социальных, физических травм. К примеру, если вам снится, что вы выходите выступать с докладом и забываете, о чем говорить, это не кошмар, — уточнил эксперт.
По словам медика, тревожным сигналом считаются сны с ощущением нехватки воздуха — будто душат или тонешь, а также с болезненными ощущениями, например, как будто кусают. В таких случаях рекомендуется пройти обследование.
— Не помешает общая диспансеризация с онкоскринингами (все это бесплатно по полису ОМС). Если есть конкретные жалобы, стоит начать с обращения к терапевту. Он выдаст направления к профильным врачам, — пояснил специалист.
Если сны наполнены печалью и тяжестью, это может говорить о психологических проблемах, и тогда поможет психотерапевт или психолог. Не стоит игнорировать тревожные сигналы, которые посылает мозг во сне.