ScienceAler: в океане у берегов Канады заметили уникальный чёрный айсберг

У канадского побережья появился айсберг чёрного цвета, пишет ScienceAlert.
Об айсберге рассказал рыбак Халлюр Антониуссен, который находился борту судна Saputi. Мужчина отметил, что он видел айсберги с «вкраплениями камней и грязи».
«Но этот совсем не такой. Он не просто весь черный. По форме он почти что… ромбический», — рассказал Антониуссен.
Рыбак показал фото айсберга в своём блоге в соцсетях.
Учёный из Канады Лев Тарасов выразил мнение, что речь идёт об обломке ледника. По словам специалиста, пока ледник направлялся в сторону океана, лёд «мог смешаться с грязью».
Кроме того, исследователи не исключают, что айсберг мог стать чёрным из-за «примеси» пепла, который смешался со льдом в ходе извержения вулкана.
Ещё ряд учёных считает, что обломки чёрного цвета попали в объект в результате падения метеорита.
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель у острова Южная Георгия.