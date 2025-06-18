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ScienceAler: в океане у берегов Канады заметили уникальный чёрный айсберг

Рыбак Халлюр Антониуссен показал фото айсберга в своём блоге в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

У канадского побережья появился айсберг чёрного цвета, пишет ScienceAlert.

Об айсберге рассказал рыбак Халлюр Антониуссен, который находился борту судна Saputi. Мужчина отметил, что он видел айсберги с «вкраплениями камней и грязи».

«Но этот совсем не такой. Он не просто весь черный. По форме он почти что… ромбический», — рассказал Антониуссен.

Рыбак показал фото айсберга в своём блоге в соцсетях.

Учёный из Канады Лев Тарасов выразил мнение, что речь идёт об обломке ледника. По словам специалиста, пока ледник направлялся в сторону океана, лёд «мог смешаться с грязью».

Кроме того, исследователи не исключают, что айсберг мог стать чёрным из-за «примеси» пепла, который смешался со льдом в ходе извержения вулкана.

Ещё ряд учёных считает, что обломки чёрного цвета попали в объект в результате падения метеорита.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг A23a сел на мель у острова Южная Георгия.