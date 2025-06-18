Бизнесмен Карапетян вышел из дома в Ереване и сам сел в полицейский автомобиль

Российский бизнесмен, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян сам вышел из своего дом в Ереване, сел в полицейский автомобиль и уехал. Об этом в среду, 18 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.
— Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить. Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались, — сказал он журналистам перед тем, как сесть в машину.
Его сторонники, которые ранее собрались в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что предпринимателя задержат, в настоящее время направляются в одно из отделений полиции, говорится в статье.
17 июня к дому Самвела Карапетяна приехали силовики, после чего эвакуировали машины жильцов и гостей. По данным МВД Армении, в ходе операции задержали около 20 человек.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рискует сам оказаться «с чем-нибудь очень неприятным во рту». Таким образом главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание армянского лидера о задержании в Ереване Самвела Карапетяна.