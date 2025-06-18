Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Карапетян вышел из дома в Ереване и сам сел в полицейский автомобиль

Российский бизнесмен, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян сам вышел из своего дом в Ереване, сел в полицейский автомобиль и уехал. Об этом в среду, 18 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

Российский бизнесмен, глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян сам вышел из своего дом в Ереване, сел в полицейский автомобиль и уехал. Об этом в среду, 18 июня, сообщил корреспондент РИА Новости.

— Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить. Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались, — сказал он журналистам перед тем, как сесть в машину.

Его сторонники, которые ранее собрались в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что предпринимателя задержат, в настоящее время направляются в одно из отделений полиции, говорится в статье.

17 июня к дому Самвела Карапетяна приехали силовики, после чего эвакуировали машины жильцов и гостей. По данным МВД Армении, в ходе операции задержали около 20 человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рискует сам оказаться «с чем-нибудь очень неприятным во рту». Таким образом главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание армянского лидера о задержании в Ереване Самвела Карапетяна.