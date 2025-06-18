Reuters: Кит Келлог планирует встретиться с Лукашенко в ближайшие дни

Американский дипломат Кит Келлог готовится к визиту в Белоруссию, чтобы встретиться с президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
По данным агентства, Келлог намерен обсудить вопросы, которые могут способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Точная цель поездки не раскрывается, но, как уточняют собеседники агентства, Келлог считает этот визит важным шагом для продвижения диалога между Москвой и Киевом.
Если визит состоится, Келлог станет самым высокопоставленным представителем США, посетившим Белоруссию за последние годы.
Ранее президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что Трамп внимательно выслушал эту информацию и выразил желание содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной.