Reuters: Кит Келлог планирует встретиться с Лукашенко в ближайшие дни

По данным агентства, Келлог намерен обсудить вопросы, которые могут способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Точная цель поездки не раскрывается, но, как уточняют собеседники агентства, Келлог считает этот визит важным шагом для продвижения диалога между Москвой и Киевом.