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Reuters: Кит Келлог планирует встретиться с Лукашенко в ближайшие дни

Келлог намерен обсудить с Лукашенко вопросы продолжения переговоров России с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Американский дипломат Кит Келлог готовится к визиту в Белоруссию, чтобы встретиться с президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, Келлог намерен обсудить вопросы, которые могут способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Точная цель поездки не раскрывается, но, как уточняют собеседники агентства, Келлог считает этот визит важным шагом для продвижения диалога между Москвой и Киевом.

Если визит состоится, Келлог станет самым высокопоставленным представителем США, посетившим Белоруссию за последние годы.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что Трамп внимательно выслушал эту информацию и выразил желание содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной.