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В лесу под Иркутском нашли пропавшего сборщика черемши

Полицейские и волонтеры завершили поиски пропавшего в понедельник в Иркутском районе Приангарья сборщика дикоросов. Сибиряк жив и здоров, он сам выбрался из леса.

Источник: РИА "Новости"

Об исчезновении мужчины, который приехал на мотороллере в лес рядом с поселком Бутырки, сообщила в полицию жительница Иркутской области, которая видела, как ее товарищ переправился через реку и скрылся в чаще. После этого он перестал выходить на связь.

Сборщика черемши искали всю ночь. Волонтеры заметили в лесу медведя, и присутствие хищника обеспокоило их даже больше, чем болотистая местность.

Во вторник днем пропавший сам вышел из леса, рассказали в региональном главке МВД. Оказалось, что мужчина провел ночь в зимовье. Сейчас он находится дома, чувствует себя хорошо.