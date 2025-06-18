В лесу под Иркутском нашли пропавшего сборщика черемши

Об исчезновении мужчины, который приехал на мотороллере в лес рядом с поселком Бутырки, сообщила в полицию жительница Иркутской области, которая видела, как ее товарищ переправился через реку и скрылся в чаще. После этого он перестал выходить на связь.
Сборщика черемши искали всю ночь. Волонтеры заметили в лесу медведя, и присутствие хищника обеспокоило их даже больше, чем болотистая местность.
Во вторник днем пропавший сам вышел из леса, рассказали в региональном главке МВД. Оказалось, что мужчина провел ночь в зимовье. Сейчас он находится дома, чувствует себя хорошо.