В Иркутске объявлен конкурс на реставрацию исторического здания госуниверситета

Подрядчика ищут для восстановления памятника культурного наследия, расположенного в Иркутске на пересечении улиц Ленина и Свердлова. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, компании могут подавать заявки до 2 июля 2025 года.