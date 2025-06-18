В Иркутске объявлен конкурс на реставрацию исторического здания госуниверситета

Подрядчика ищут для восстановления памятника культурного наследия, расположенного в Иркутске на пересечении улиц Ленина и Свердлова. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, компании могут подавать заявки до 2 июля 2025 года.
— Реставрации подлежит ансамбль из главного корпуса и флигеля. Это здание имеет богатую историю — до революции 1918 года в нем размещалось отделение Государственного банка Российской империи. Сейчас помещения занимают структурные подразделения Иркутского государственного университета: Институт социальных наук, геологический факультет и НИИ биологии, — напоминают в агентстве.
В рамках работ подрядчик восстановить фасад и декоративные элементы, обновить кровлю и водосточную систему, заменить окна и двери, провезти обработку металлических конструкций и другое. Реставрацию здания необходимо завершить до 30 ноября 2025 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что проезд по улицам Баррикад и Рабочего Штаба в Иркутске откроют раньше срока.