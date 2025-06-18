Том Круз получит почетный «Оскар»

Том Круз станет обладателем почётной статуэтки «Оскар» — такое решение во вторник огласила Американская академия киноискусств.
Как отмечается в сообщении Академии, Круз — один из самых узнаваемых и коммерчески успешных актёров, активно поддерживавший кинопрокат во время пандемии COVID-19. Свою приверженность профессии он демонстрирует, выполняя сложнейшие трюки без дублёров. В активе актёра уже есть три номинации на «Оскар» за фильмы «Рождённый четвёртого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия», а также продюсерская номинация за «Топ Ган: Мэверик».
Почётные статуэтки также вручат актрисе и хореографу Дебби Аллен и художнику-постановщику Уинну Томасу, а специальную награду имени Джина Хершолта за вклад в гуманитарную деятельность получит певица Долли Партон.
Церемония пройдёт 16 ноября в Лос-Анджелесе.
Ранее Круз вошёл в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 16 «огненных» парашютных прыжков, которые никто другой в индустрии не осмеливался повторить. Кроме того, актёр удерживает ещё один рекорд — участие в самой продолжительной кинематографической франшизе, каждая часть которой собрала более 100 миллионов долларов в мировом прокате.