Том Круз получит почетный «Оскар»

Как отмечается в сообщении Академии, Круз — один из самых узнаваемых и коммерчески успешных актёров, активно поддерживавший кинопрокат во время пандемии COVID-19. Свою приверженность профессии он демонстрирует, выполняя сложнейшие трюки без дублёров. В активе актёра уже есть три номинации на «Оскар» за фильмы «Рождённый четвёртого июля», «Джерри Магуайер» и «Магнолия», а также продюсерская номинация за «Топ Ган: Мэверик».