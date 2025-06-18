Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«США действуют в украинском конфликте иначе»: в Киеве и Европе расстроились из-за срыва встречи Зеленского и Трампа

BZ: сорванный разговор Зеленского и Трампа на саммите G7 стал ударом для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский надеялся на разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G7. Однако встречи не состоялось. Это стало «еще одним ударом» для Украины, пишет газета Berliner Zeitung.

В статье досрочный отъезд Дональда Трампа назван «горьким посланием» Киеву. Американский лидер отодвинул украинский конфликт на задний план, сказано в материале.

«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — отметил автор статьи.

Президент США также осудил французского лидера Эмманюэля Макрона за заявление о его отъезде из Канады. Дональд Трамп подчеркнул, что его коллега всегда всё неправильно понимает.