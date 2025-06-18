Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский надеялся на разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G7. Однако встречи не состоялось. Это стало «еще одним ударом» для Украины, пишет газета Berliner Zeitung.
В статье досрочный отъезд Дональда Трампа назван «горьким посланием» Киеву. Американский лидер отодвинул украинский конфликт на задний план, сказано в материале.
«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — отметил автор статьи.
Президент США также осудил французского лидера Эмманюэля Макрона за заявление о его отъезде из Канады. Дональд Трамп подчеркнул, что его коллега всегда всё неправильно понимает.