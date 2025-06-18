Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 18 июня.
Сегодняшняя работа потребует полной самоотдачи и концентрации от Овнов. Поддержка извне минимальна, общаться с партнерами станет непросто — поводом для споров может послужить любой пустяк. Вечером судьба преподнесет возможность завести ценные знакомства.
Тельцам утро идеально подойдет для трудового процесса и ведения бизнеса. Споры и конфликты маловероятны. Вторая же половина дня сулит трудности в коммуникации и обучении. Кто-то настроен осложнить вашу жизнь — возможны интриги или неприятные столкновения.
Тем Близнецам, кто назначил на утро важные встречи, предстоит нелегкий старт. Возникнут сомнения относительно доверия к окружающим людям, а торопливые выводы увеличат количество ошибок. Стоит проявить сдержанность и в покупках.
Первые часы дня Раков могут быть омрачены потенциальными конфликтами, обусловленными повышенным уровнем стресса. Любые мелочи вызывают излишнюю реакцию, а начальство оставляет вас один на один с рабочими вопросами.
Этот день обещает Львам массу перспектив. Сложные задачи становятся разрешимыми, возникают свежие идеи, воплощаемые благодаря поддержке надежных партнеров и бывших соратников.
Фортуна улыбнется Девам легко и непринужденно. Цели будут достигаться словно сами собой, этому будут способствовать окружающие. Будьте открыты новым знакомствам, полезным сообщениям и интересным проектам.
Предсказуемость покидает сцену: смена планов становится для Весов нормой, причем большинство событий развивается не так, как вы предполагали ранее. Путешествия и деловая активность принесут ощутимую пользу.
Скорпионам важно держать приоритеты в фокусе, ведь первая половина дня чревата раздражением по пустякам и столкновениями с сослуживцами. Вторая часть дня пройдет значительно спокойнее и счастливее — возможны благополучные свидания и случайные удачи.
Энергичный и урожайный день ожидает Стрельца. Ваша преданность целям приведет к значительным победам. Финансовая сфера радует сюрпризами, даже незапланированные встречи пройдут удачно.
Козероги, будьте готовы к активному дню, полному внезапных новостей и непредвиденных событий. Вам предстоит грамотно распределить время между делами. Вероятно появление необычных заданий, открывающих скрытые грани таланта.
Для Водолеев будет опасно надеяться на других. Напротив, старания сотрудников или партнеров могут лишь замедлить выполнение ваших задач. Лучшее решение — сосредоточиться на финансовой стороне вопроса.
Энергия Рыб будет кипеть, и победа придет даже в самых рискованных ситуациях. Мелочи, на которые раньше никто не обратил бы внимания, обретут для представителей знака большое значение, уточнили в «Российской газете».