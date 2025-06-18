В Омске утвердили единый дизайн-код города

«Это станет первым шагом к формированию узнаваемого и целостного облика нашей областной столицы как современного крупного мегаполиса. Дизайн-код станет связующим звеном между стратегическими документами пространственного развития и конкретными проектами по благоустройству и озеленению», — говорится в сообщении.