В Омске утвердили единый дизайн-код города

На заседании областного архитектурно-градостроительного совета одобрили дизайн-код Омска. Этот документ станет основой для формирования единого визуального стиля города как современного мегаполиса. Новость сообщил 17 июня губернатор Виталий Хоценко.
«Это станет первым шагом к формированию узнаваемого и целостного облика нашей областной столицы как современного крупного мегаполиса. Дизайн-код станет связующим звеном между стратегическими документами пространственного развития и конкретными проектами по благоустройству и озеленению», — говорится в сообщении.
Власти обозначили требования к оформлению городских пространств, перечни улиц с утвержденными элементами обустройства и рекомендации по их применению.
Также совет поддержал проект освещения моста имени 60-летия ВЛКСМ. В рамках капитального ремонта здесь установят декоративные элементы, новые светильники и флагштоки.
Напомним, разработать единый архитектурный стиль города было поручено в декабре 2024 года.
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