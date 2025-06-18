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Nour News: в восточной части Тегерана прогремел мощный взрыв

Взрыв прогремел в тегеранских районах Хакимие и Техранпарс.

Источник: Комсомольская правда

В восточных районах Тегерана, Хакимие и Техранпарсе, прогремел мощный взрыв, сообщило агентство Nour News. По данным агентства, звук взрыва разнесся по этим районам несколько минут назад.

«Несколько минут назад в тегеранских районах Хакимие и Техранпарс был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы, которая, по их мнению, достигла критической стадии. Израильские ВВС и диверсионные группы атаковали иранские ядерные объекты, военные базы, системы ПВО, склады ракет и командный состав. Среди целей также оказались известные иранские ученые-ядерщики.

Иран отверг обвинения в военном характере своей ядерной программы. В ответ Тегеран начал наносить ракетные удары и запустил боевые дроны по Израилю. Удары были направлены на военные и промышленные объекты противника.

Позже Иран сообщил о значительном успехе в противостоянии. По данным Корпуса стражей исламской революции, Тегеран прорвал оборону Израиля и полностью контролирует его воздушное пространство. КСИР также призвал жителей одного из районов Тель-Авива покинуть свои дома, так как Иран обстреливает объекты в центре города.

Израиль, в свою очередь, начал наносить авиаудары по Тегерану. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны проводят серию атак в районе иранской столицы.