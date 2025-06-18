Nour News: в восточной части Тегерана прогремел мощный взрыв

Позже Иран сообщил о значительном успехе в противостоянии. По данным Корпуса стражей исламской революции, Тегеран прорвал оборону Израиля и полностью контролирует его воздушное пространство. КСИР также призвал жителей одного из районов Тель-Авива покинуть свои дома, так как Иран обстреливает объекты в центре города.