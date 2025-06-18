Кнутов: «Железный купол» при массированном ударе может отбить до 15% целей

Израильская система ПВО «Железный купол» при массированном налете может отразить лишь до 10−15% целей, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«По ряду ракет “Железный купол” провалился. По одиночным ракетам у них почти 100% поражения, по небольшим групповым — 80−90%, а вот при массированном ударе всего 10−15%. Причем такие оценки дают независимые военные эксперты из Израиля», — отметил Кнутов.
«Это и произошло, Израиль попался на удочку», — добавил Кнутов.
Ранее Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударе по Тель-Авиву и Хайфе, они легко прошли через «Железный купол» и поразили цели, писало Tasnim.
Также СМИ писали, что Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире «Моссада» недалеко от Тель-Авива.