Кнутов: «Железный купол» при массированном ударе может отбить до 15% целей

«По ряду ракет “Железный купол” провалился. По одиночным ракетам у них почти 100% поражения, по небольшим групповым — 80−90%, а вот при массированном ударе всего 10−15%. Причем такие оценки дают независимые военные эксперты из Израиля», — отметил Кнутов.