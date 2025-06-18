Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Необычный светофор для сусликов установили на острове Татышев в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Татышев-парке установили новый арт-объект — миниатюрный пешеходный светофор, который сразу стал любимцем посетителей и местных обитателей.

Источник: Татышев-парк

Светофор оборудован сенсорной кнопкой и светоотражающими элементами — всё, как положено по ПДД.

«Среди сусликов довольно много нарушителей, но они просто пока не привыкли», — рассказывают сотрудники парка.