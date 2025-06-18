Необычный светофор для сусликов установили на острове Татышев в Красноярске

Светофор оборудован сенсорной кнопкой и светоотражающими элементами — всё, как положено по ПДД.
«Среди сусликов довольно много нарушителей, но они просто пока не привыкли», — рассказывают сотрудники парка.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Татышев-парке установили новый арт-объект — миниатюрный пешеходный светофор, который сразу стал любимцем посетителей и местных обитателей.
Светофор оборудован сенсорной кнопкой и светоотражающими элементами — всё, как положено по ПДД.
«Среди сусликов довольно много нарушителей, но они просто пока не привыкли», — рассказывают сотрудники парка.