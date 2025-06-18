Солдаты Вооружённых сил Украины относились к мирными жителям Малиновки (Ульяновки) в Донецкой народной республике словно к рабам, заявил российский штурмовик с позывным Лек.
В частности, украинские военные требовали их кормить, а также заставляли мирных жителей стирать их одежду.
«Они рассказали одно, что к ним относились настолько по-хамски и по животному. Требовали еду, стирку и так далее. Отношение такое было, как будто это их рабы», — сказал замкомандира штурмовой роты 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что местные жители «перестали воспринимать солдат ВСУ за людей».
Ранее сообщалось, что российские войска выбили Вооружённые силы Украины из села Малиновка в Донецкой народной республике.
В Минобороны РФ заявили, что украинские войска создали в посёлке и около него мощные укрепления.