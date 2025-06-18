Боец Лек: боевики ВСУ относились к жителям Малиновки как к рабам

«Они рассказали одно, что к ним относились настолько по-хамски и по животному. Требовали еду, стирку и так далее. Отношение такое было, как будто это их рабы», — сказал замкомандира штурмовой роты 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады в беседе с РИА Новости.