Анна Седокова рассчитывает получить наследство Яниса Тиммы

Анна Седокова спешно подала заявление о вступлении в наследство из-за угрозы отмены брачного контракта. Адвокат Маргарита Гаврилова пояснила, что певица стремится таким образом защитить свою собственность от посягательств и сохранить активы, приобретенные в период супружества с баскетболистом Янисом Тиммой.
Ранее стало известно о намерении близких спортсмена добиться в суде аннулирования соглашения, по которому все совместно нажитое имущество после развода отошло Седоковой. Родственники Тиммы долгое время воздерживались от публичных высказываний по поводу трагических событий. Однако мать Яниса прервала молчание, поделившись информацией о кончине сына.
Сама Анна воздерживалась от комментариев относительно заявлений семьи Яниса, однако в апреле косвенно дала понять отсутствие чувства вины за гибель бывшего мужа. Она призывала чтить память усопшего и воздержаться от обсуждения деталей его смерти и перипетий их отношений.
Тимма был обнаружен без признаков жизни в декабре минувшего года в подъезде жилого здания. По результатам следствия установлено, что баскетболист добровольно ушел из жизни. Этому предшествовал его развод с Седоковой, выдвигавшей ему материальные претензии и упрекавшей в отсутствии занятости.
Известно, что за четыре года брака спортсмен приобрел порядка пяти квартир общей стоимостью около 180 миллионов рублей. Право собственности на эту недвижимость было зарегистрировано на Седокову. В настоящее время близкие Яниса отстаивают в судебном порядке право на получение по наследству одной из квартир малолетним сыном спортсмена.
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