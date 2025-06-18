Анна Седокова рассчитывает получить наследство Яниса Тиммы

Известно, что за четыре года брака спортсмен приобрел порядка пяти квартир общей стоимостью около 180 миллионов рублей. Право собственности на эту недвижимость было зарегистрировано на Седокову. В настоящее время близкие Яниса отстаивают в судебном порядке право на получение по наследству одной из квартир малолетним сыном спортсмена.