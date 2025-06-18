Жители пригорода Владивостока готовят обращение к Путину после разрушения подпорной стены

Напоминаем, обрушения грунта на улице Лесной с последующим повреждением подпорной стены и дороги были зафиксированы в апреле и в начале июня. Из-за угрозы нового обвала проезд частично перекрыли и запретили эксплуатацию частного детского сада в зоне обрушения.
Местные жители пишут, что место ЧП осматривали представители прокуратуры, МЧС, Следственного комитета и администрации Владивостока, но никакой работы после установки ограждения вокруг опасной зоны и закрытия детского сада не ведётся. Собственник подпорной стены, которая находится в частной собственности, после последнего обвала на месте не появлялся. А грунт тем временем постепенно сползает дальше, и жители частного сектора ожидают, что после очередного ливня будет третье обрушение, вероятно, с ещё более тяжкими последствиями — может полностью обвалиться единственный выезд на федеральную трассу с улиц Лесной, Залесной и Барклая, возможно и повреждение домов в опасной зоне.
«Примите меры! Мы готовы написать обращение на сайт президента, если в ближайшее время не начнут устранять обвал», — предупреждают жители микрорайона.
Закрытие детского сада из-за обвала грунта — отдельная болезненная проблема. Контингент дошкольного учреждения — дети с особенностями психического и умственного развития, педагоги детсада занимались их интенсивным развитием и адаптацией. Администрация Владивостока готова предоставить воспитанникам места в обычных муниципальных детских садах, сотрудники которых не имеют компетенций для работы с «особенными» детьми. Некоторые воспитанники посещали специализированный частный сад как раз потому, что в муниципальных учреждениях сталкивались с агрессией со стороны других детей и пассивной позицией воспитателей.