Жители пригорода Владивостока готовят обращение к Путину после разрушения подпорной стены

Местные жители пишут, что место ЧП осматривали представители прокуратуры, МЧС, Следственного комитета и администрации Владивостока, но никакой работы после установки ограждения вокруг опасной зоны и закрытия детского сада не ведётся. Собственник подпорной стены, которая находится в частной собственности, после последнего обвала на месте не появлялся. А грунт тем временем постепенно сползает дальше, и жители частного сектора ожидают, что после очередного ливня будет третье обрушение, вероятно, с ещё более тяжкими последствиями — может полностью обвалиться единственный выезд на федеральную трассу с улиц Лесной, Залесной и Барклая, возможно и повреждение домов в опасной зоне.