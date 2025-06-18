Приморцы — самые щедрые: кто сливает «килограммы денег» в Москве

Гости из Приморья тратят в ресторанах Москвы больше, чем средний россиянин, сообщает ИА DEITA.RU.

Чек в ресторанах Москвы, который оставляют приморцы, существенно выше суммы, которую тратят в заведениях гости из других регионов. По информации участников бизнес-миссии, прибывшей из Москвы во Владивосток, порядка 2,6 тысяч рублей приморцы тратят за визит.

Почти 300 тысяч человек съездили в Москву за год из Приморского края, а в Приморье поток намного меньше — всего 38 тысяч. Приморцы славятся высоким объемом потребления услуг — например, средний чек приморца в ресторанах столицы в 1,3 раза превысил общероссийский показатель.

Аналитики Мостуризма в комментарии РБК отметили, что для привлекательности края жителям западных регионов необходимо соизмерить расстояние и время на дорогу с временем пребывания. Также нужно увеличить выгодные предложения туристам.

Отмечается, что «портрет» среднего туриста из Приморья в Москве — это мужчина 35−45 лет, с доходом порядка 125 тысяч рублей. Из Москвы в регион также приезжают в основном мужчины той же возрастной группы, но со средним доходом уже в 201 тысяч рублей.