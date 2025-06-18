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Россия вошла в топ-3 рейтинга стоимости пикника

В России оказался один из самых дешевых наборов для пикника.

В России оказался один из самых дешевых наборов для пикника. И по этому показателю РФ вошла в тройку лидеров среди стран с крупнейшими экономиками мира, передает РИА Новости.

«Индекс пикника» рассчитывался с учетом стоимости набора товаров, в которые вошли хлеб, сыр, ветчина, яблоки, вода и плед. В итоге россияне потратят на пикниковый набор порядка 15 долларов. Ее обошли лишь Индонезия — 9,1 доллара и Китай — 12 долларов.

Относительно бюджетно можно провести отдых на природе в ЮАР — 15,3 доллара, Индии — 16 долларов. А вот во Франции или Италии такой досуг обойдется более чем в 20 долларов, в Австралии и Германии — более 23 долларов.

Самый дорогой пикник будет у жителей Канады. Они выложат за него более 27 долларов. Американцы потратят всего на пару долларов меньше, а в Южной Корее — на доллар. Сегодня, 18 июня празднуется Международный день пикника.