В Ангарске выпускник сдал госэкзамен по русскому языку на 100 баллов

— Молодой человек поставил перед собой амбициозную цель — добиться 100-балльных результатов по трем основным предметам: математике, русскому языку и информатике. Первая часть плана уже выполнена — русский язык сдан на максимальный балл, а по математике Владислав набрал 96 баллов. Ожидаются результаты по информатике, которые станут известны позднее, — рассказывают в администрации.