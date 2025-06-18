В Ангарске выпускник сдал госэкзамен по русскому языку на 100 баллов

Владислав Юдин, выпускник Ангарского лицея № 2 имени М. К. Янгеля, показал блестящий результат на Едином государственном экзамене, получив высший балл по русскому языку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, подготовкой школьника занималась педагог Елена Седых.
— Молодой человек поставил перед собой амбициозную цель — добиться 100-балльных результатов по трем основным предметам: математике, русскому языку и информатике. Первая часть плана уже выполнена — русский язык сдан на максимальный балл, а по математике Владислав набрал 96 баллов. Ожидаются результаты по информатике, которые станут известны позднее, — рассказывают в администрации.
По информации Управления образования Ангарского округа, экзамен по русскому языку 30 мая сдавали 1158 человек. Из них 118 участников показали высокие результаты, набрав от 80 до 100 баллов.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю школьницы из Ангарска, которая сдала ЕГЭ по химии на высший балл.