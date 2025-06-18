Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске выпускник сдал госэкзамен по русскому языку на 100 баллов

Молодой человек поставил перед собой цель — добиться 100-балльных результатов по трем основным предметам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Владислав Юдин, выпускник Ангарского лицея № 2 имени М. К. Янгеля, показал блестящий результат на Едином государственном экзамене, получив высший балл по русскому языку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, подготовкой школьника занималась педагог Елена Седых.

— Молодой человек поставил перед собой амбициозную цель — добиться 100-балльных результатов по трем основным предметам: математике, русскому языку и информатике. Первая часть плана уже выполнена — русский язык сдан на максимальный балл, а по математике Владислав набрал 96 баллов. Ожидаются результаты по информатике, которые станут известны позднее, — рассказывают в администрации.

По информации Управления образования Ангарского округа, экзамен по русскому языку 30 мая сдавали 1158 человек. Из них 118 участников показали высокие результаты, набрав от 80 до 100 баллов.

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю школьницы из Ангарска, которая сдала ЕГЭ по химии на высший балл.