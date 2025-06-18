Астроном Киселев спрогнозировал размещение военных баз на Луне

Космические технологии в будущем могут быть применены для военных целей, в том числе для размещения военных баз на орбите и на Луне, рассказал aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Как он отметил, Договор о запрещении размещения оружия массового уничтожения в космосе пока не ратифицирован всеми странами, что порождает опасения по поводу гонки вооружений в космосе между США и Китаем, которые активно сейчас занимаются космонавтикой и конкурируют между собой.
«Пока на орбите и Луне нет военных баз и не будет ближайшие 10 лет. Но, учитывая капиталистические настроения США и их желание колонизировать и подчинить большую часть Земли для обогащения своей страны, существует высокая вероятность того, что будущие космические технологии могут применяться для военных целей, в том числе и для размещения военных баз», — констатировал Киселев.
Ранее Киселев объяснил aif.ru, кого имел в виду министр Армии США Дэниел Дрисколл под находящимся на Луне американским военным.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили о планах создать первую ядерную электростанцию на Луне.