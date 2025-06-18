Астроном Киселев спрогнозировал размещение военных баз на Луне

«Пока на орбите и Луне нет военных баз и не будет ближайшие 10 лет. Но, учитывая капиталистические настроения США и их желание колонизировать и подчинить большую часть Земли для обогащения своей страны, существует высокая вероятность того, что будущие космические технологии могут применяться для военных целей, в том числе и для размещения военных баз», — констатировал Киселев.