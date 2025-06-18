Сапер Фет назвал сложности, с которым столкнутся саперы из КНДР в РФ

«Очень трудно сказать, сколько километров можно разминировать таким количеством людей, потому что все зависит от территорий. Где-то могут быть минные поля километр на километр, на которых в шахматном порядке засеяны около 10 тысяч противопехотных и противотанковых мин. На разминирование подобного надо очень-очень много времени. Нельзя просто так подойти, взять и вытащить мину из земли. Ее надо сдергивать, прощупывать, проверять на наличие ловушек на саперов. Поэтому это очень трудоемкий процесс. Мариуполь до сих пор саперы разминируют, там очень большие территории, которые украинские боевики минировали. Надо еще не забывать, что на минных полях и на всех территориях не только установлены мины, но и упавшие FPV-дроны с боевыми частями, ракеты. Очень много всего вторичного валяется. Это все тоже увеличивает срок проведения работ», — сказал собеседник издания.