Россиянам рассказали, что может стать причиной начала кризиса среднего возраста

Кроме того, у женщин кризис может начаться после того, как дети вырастают и уходят из дома, добавил специалист. Они чувствуют себя потерянными, ведь роль мамы была важной частью их жизни. А у многих супругов на этом этапе отношения становятся рутиной. Страсть ушла, а привычка жить вместе уже не радует, а давит.