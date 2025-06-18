Россиянам рассказали, что может стать причиной начала кризиса среднего возраста

Психолог Сергей Бессонов рассказал о кризисе среднего возраста. По его словам, этот период может настигнуть внезапно, но в его основе лежат вполне понятные и болезненные причины. Эксперт перечислил KP.RU, что может его стать спусковым крючком.
— В основе кризиса часто лежит экзистенциальный шок — осознание собственной смертности. Знаете, я замечаю, как многих мужчин буквально переворачивает первый серьезный разговор с урологом или кардиологом. Смерть родителя также может стать спусковым крючком — ты вдруг понимаешь, что следующий в очереди — ты, — объяснил эксперт.
Кризис может подкрасться через физические изменения: тело уже не такое, как раньше — появляется лишний вес, утром скованность, а седина становится постоянным гостем в зеркале. Карьера тоже может не радовать. В 45−50 лет многие понимают, что выше уже не прыгнуть, а на руководящие позиции приходят молодые и амбициозные.
Кроме того, у женщин кризис может начаться после того, как дети вырастают и уходят из дома, добавил специалист. Они чувствуют себя потерянными, ведь роль мамы была важной частью их жизни. А у многих супругов на этом этапе отношения становятся рутиной. Страсть ушла, а привычка жить вместе уже не радует, а давит.