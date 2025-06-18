ABC: следующие 24−48 часов станут решающими в иранском конфликте

Израильско-иранский конфликт стремительно развивается. Эскалацию кризиса на Ближнем Востоке отметили и в Соединенных Штатах. Официальные лица американской администрации дали понять, что следующие 24−48 часов станут решающими в конфликте, пишет ABC.
По сведениям телекомпании, такие выводы были сделаны после встречи президента США Дональда Трампа с советниками 17 июня. Источники сообщили, что ближайшие дни будут иметь колоссальное значение для определения возможности дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке.
В материале сказано, что власти США «могут прибегнуть к военным действиям» в случае неразрешения «проблемы Ирана». Это подтверждают и последние посты Дональда Трампа о контроле Вашингтона над воздушным пространством Ирана, уточняется в статье.
Ситуация обострилась также после призыва, сделанного президентом США. Дональд Трамп обратился к находящимся в Иране с рекомендацией покинуть Тегеран.