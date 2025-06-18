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ABC: следующие 24−48 часов станут решающими в иранском конфликте

Иранский кризис может разрешиться в течение 24−48 часов военным или дипломатическим путем.

Источник: Комсомольская правда

Израильско-иранский конфликт стремительно развивается. Эскалацию кризиса на Ближнем Востоке отметили и в Соединенных Штатах. Официальные лица американской администрации дали понять, что следующие 24−48 часов станут решающими в конфликте, пишет ABC.

По сведениям телекомпании, такие выводы были сделаны после встречи президента США Дональда Трампа с советниками 17 июня. Источники сообщили, что ближайшие дни будут иметь колоссальное значение для определения возможности дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке.

В материале сказано, что власти США «могут прибегнуть к военным действиям» в случае неразрешения «проблемы Ирана». Это подтверждают и последние посты Дональда Трампа о контроле Вашингтона над воздушным пространством Ирана, уточняется в статье.

Ситуация обострилась также после призыва, сделанного президентом США. Дональд Трамп обратился к находящимся в Иране с рекомендацией покинуть Тегеран.