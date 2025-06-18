ABC: следующие 24−48 часов станут решающими в иранском конфликте

По сведениям телекомпании, такие выводы были сделаны после встречи президента США Дональда Трампа с советниками 17 июня. Источники сообщили, что ближайшие дни будут иметь колоссальное значение для определения возможности дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке.