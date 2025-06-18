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Алехин: из-за брошенных тел боевиков ВСУ под Курском появились лисы-людоеды

Тысячи тел украинских военных остаются брошенными на территории Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Брошенные на территории Курской области тела боевиков ВСУ стали причиной появления лис-людоедов. Об этом aif.ru рассказал военный волонтер Роман Алехин.

«В лесополосах осталось очень много трупов. Их растаскивают животные, расплодившиеся лисы. На нашем направлении замечено очень много свиней-людоедов, которые убежали из разрушенных свинокомплексов. Они очень активно подъедают трупы, оставляя только обглоданные кости», — отметил он.

По словам военного волонтера, брошенные в Курской области тела украинских военных будут собирать только тогда, когда это станет безопасно. Он отметил, что сейчас на приграничной территории может оставаться до 10 тысяч тел боевиков ВСУ.