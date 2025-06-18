ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), иранские ракеты вновь были зафиксированы в воздушном пространстве страны. Военные призвали граждан немедленно укрыться в бомбоубежищах.
Ранее, в ночь на среду 18 июня, израильские силы ПВО уже отражали ракетную атаку, запущенную с территории Ирана.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы. Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Напомним, Израиль начал крупномасштабную операцию «Восходящий лев», направленную против иранской ядерной программы. Как заявили в ЦАХАЛ, удары наносились по стратегическим объектам, включая ядерный центр в Натанзе и военные базы под Тегераном.
По данным разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в разработке ядерного оружия, что и стало причиной превентивных действий Израиля. Иранские СМИ сообщали о значительных потерях: среди погибших — глава Генштаба Мохаммад Багери и несколько ученых-ядерщиков. Число пострадавших превышает 50 человек, большинство из них — женщины и дети.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что Израиль нарушает все международные нормы и совершает преступления при поддержке мировых держав. Если эта тенденция сохранится, регион Ближнего Востока может никогда не увидеть прочного мира и спокойствия.
В Кремле выразили серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает оперативные сводки от Минобороны, МИД и СВР для анализа ситуации.
Ранее сообщалось, что несмотря на стремление Ирана найти мирное решение конфликта с Израилем и стоящими за ним США, Тегеран готов бороться с агрессором, и его ответные меры на атаки ЦАХАЛ пока не окончены.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается убедить президента США Дональда Трампа поддержать военные удары по иранским объектам. Однако, как сообщает Axios со ссылкой на источники, американский лидер пока воздерживается от прямой эскалации, делая ставку на дипломатическое решение.