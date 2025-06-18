ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана

По данным разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в разработке ядерного оружия, что и стало причиной превентивных действий Израиля. Иранские СМИ сообщали о значительных потерях: среди погибших — глава Генштаба Мохаммад Багери и несколько ученых-ядерщиков. Число пострадавших превышает 50 человек, большинство из них — женщины и дети.