Новосибирское метро могут продлить до площади Станиславского

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе выездного осмотра новой станции метро «Спортивная» сообщил о планах строительства линии метро в сторону площади Станиславского.
По словам мэра, вопрос о продлении линии метро требует профессиональных расчётов. После анализа документации власти определят, в каком направлении двигаться дальше.
Кудрявцев напомнил, что Новосибирский метрополитен — единственный за Уралом, и администрация уделяет особое внимание его развитию. Так, в прошлом году были закуплены пять новых вагонных составов.
В мэрии планируют объявить конкурс на разработку генеральной схемы развития метрополитена.