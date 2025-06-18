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Новосибирское метро могут продлить до площади Станиславского

Администрация уделяет особое внимание развитию метрополитена.

Источник: Om1 Новосибирск

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе выездного осмотра новой станции метро «Спортивная» сообщил о планах строительства линии метро в сторону площади Станиславского.

По словам мэра, вопрос о продлении линии метро требует профессиональных расчётов. После анализа документации власти определят, в каком направлении двигаться дальше.

Кудрявцев напомнил, что Новосибирский метрополитен — единственный за Уралом, и администрация уделяет особое внимание его развитию. Так, в прошлом году были закуплены пять новых вагонных составов.

В мэрии планируют объявить конкурс на разработку генеральной схемы развития метрополитена.