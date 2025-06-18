Депутаты накупили себе книг о русофобии, буллинге и Саддаме Хусейне

«В Парламентскую библиотеку поступят книги по истории, отношениям с западными странами и Китаем, по законодательству, искусственному интеллекту, национальной безопасности и другие. Несколько книг рассказывают о неприязненном отношении к русскому народу. Не обошлось в закупке и без ядерного оружия. В частности, учебное пособие “Ядерное оружие в современных международных отношениях”», — сообщают «Ведомости».