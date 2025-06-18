Депутаты накупили себе книг о русофобии, буллинге и Саддаме Хусейне

Сумма госзакупки составила почти пол миллиона рублей.
Аппарат Государственной думы заказал для Парламентской библиотеки 219 различных книг на общую сумму 414 050 рублей, включая литературу о русофобии, буллинге, экс-президенте Ирака Саддаме Хусейне и ядерном оружии. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«В Парламентскую библиотеку поступят книги по истории, отношениям с западными странами и Китаем, по законодательству, искусственному интеллекту, национальной безопасности и другие. Несколько книг рассказывают о неприязненном отношении к русскому народу. Не обошлось в закупке и без ядерного оружия. В частности, учебное пособие “Ядерное оружие в современных международных отношениях”», — сообщают «Ведомости».
Также в парламентскую библиотеку поступят книги, посвященные отношениям России с Западом и Китаем, вопросам национальной безопасности, а также произведения по истории Великой Отечественной войны. Как отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, список отобранных книг сбалансирован: он включает как профессиональные монографии, необходимые для парламентской работы, так и политическую публицистику.
Однако эксперт выразил сожаление по поводу небольшого количества зарубежных авторов в списке и предложил расширить закупку. Политолог Павел Склянчук добавил, что фонд Парламентской библиотеки ориентирован на широкий круг читателей, а не только на депутатов.