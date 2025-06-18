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Депутаты накупили себе книг о русофобии, буллинге и Саддаме Хусейне

Аппарат Государственной думы заказал для Парламентской библиотеки 219 различных книг на общую сумму 414 050 рублей, включая литературу о русофобии, буллинге, экс-президенте Ирака Саддаме Хусейне и ядерном оружии. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Сумма госзакупки составила почти пол миллиона рублей.

Аппарат Государственной думы заказал для Парламентской библиотеки 219 различных книг на общую сумму 414 050 рублей, включая литературу о русофобии, буллинге, экс-президенте Ирака Саддаме Хусейне и ядерном оружии. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«В Парламентскую библиотеку поступят книги по истории, отношениям с западными странами и Китаем, по законодательству, искусственному интеллекту, национальной безопасности и другие. Несколько книг рассказывают о неприязненном отношении к русскому народу. Не обошлось в закупке и без ядерного оружия. В частности, учебное пособие “Ядерное оружие в современных международных отношениях”», — сообщают «Ведомости».

Также в парламентскую библиотеку поступят книги, посвященные отношениям России с Западом и Китаем, вопросам национальной безопасности, а также произведения по истории Великой Отечественной войны. Как отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, список отобранных книг сбалансирован: он включает как профессиональные монографии, необходимые для парламентской работы, так и политическую публицистику.

Однако эксперт выразил сожаление по поводу небольшого количества зарубежных авторов в списке и предложил расширить закупку. Политолог Павел Склянчук добавил, что фонд Парламентской библиотеки ориентирован на широкий круг читателей, а не только на депутатов.