Ученые заявили, что родственные древним гуннами народы живут вдоль реки Енисей

Совместное исследование ученых из Кельнского и Оксфордского университетов опровергло устоявшуюся теорию о тюркском происхождении языка европейских гуннов. Подробности приводит информпортал «Царьград».
«Это открытие кардинально изменяет наше понимание языковой ситуации в античной Евразии», — подчеркнула исследователь из Кельнского университета Свенья Бонманн.
Согласно новым данным, Аттила и его соплеменники общались на древнем палеосибирском наречии. Анализ показал, что как азиатский народ хунну, так и пришедшие в Европу гунны использовали архаичную версию аринского языка из енисейской семьи. Как указали в «Царьград», сегодня носителями родственных диалектов являются лишь немногочисленные народности, населяющие берега российского Енисея.
Стоит отметить, что это не единственное важное открытие, которое сделали германские ученые за последние полгода. Ранее исследователи из Франкфурта-на-Майне с помощью уникального артефакта смогли доказать, что христианское вероучение смогло распространиться по Римской Империи на несколько десятилетий раньше, чем было принято считать.