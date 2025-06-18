Ученые заявили, что родственные древним гуннами народы живут вдоль реки Енисей

Стоит отметить, что это не единственное важное открытие, которое сделали германские ученые за последние полгода. Ранее исследователи из Франкфурта-на-Майне с помощью уникального артефакта смогли доказать, что христианское вероучение смогло распространиться по Римской Империи на несколько десятилетий раньше, чем было принято считать.