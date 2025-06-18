Минобрнауки выполнило поручение Путина о платных местах в российских вузах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава считает законопроект важным и своевременным. По его словам, в стране слишком много выпускников по специальностям, таким как юриспруденция и экономика, которые популярны среди студентов платных отделений. Он также отметил, что государство должно контролировать подготовку специалистов, востребованных для развития экономики и общества.