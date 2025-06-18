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Минобрнауки выполнило поручение Путина о платных местах в российских вузах

Минобрнауки: с 2025 года вузам запрещено увеличивать число платных мест.

Источник: Комсомольская правда

Министерство науки и высшего образования России запретило вузам в текущей приемной кампании увеличивать количество мест для платного обучения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — подчеркнули в Минобрнауки.

Еще весной стало известно, что с 1 сентября 2026 года в России могут ограничить прием на платные программы в вузах. Законопроект, регулирующий этот вопрос, находился на рассмотрении в Госдуме.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава считает законопроект важным и своевременным. По его словам, в стране слишком много выпускников по специальностям, таким как юриспруденция и экономика, которые популярны среди студентов платных отделений. Он также отметил, что государство должно контролировать подготовку специалистов, востребованных для развития экономики и общества.