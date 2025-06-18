Искусственный интеллект поможет колонизировать галактику через 5−10 лет

Эксперт полагает, что достижение AGI спровоцирует подлинную научную революцию и создаст предпосылки для «абсолютного изобилия» — эпохи, когда ресурсы и технологии станут общедоступными. Он уверен, что уже к 2030 году стартует новая фаза развития, в рамках которой человечество сможет «устремиться к звёздам и приступить к галактической экспансии».