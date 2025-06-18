Искусственный интеллект поможет колонизировать галактику через 5−10 лет

Демис Хассабис, возглавляющий лабораторию искусственного интеллекта Google DeepMind, заявил, что прогресс в сфере ИИ уже в ближайшие 5−10 лет предоставит человечеству шанс на освоение галактики. По его прогнозам, эра «абсолютного изобилия» наступит в течение 2030-х годов.
Хассабис убеждён, что цивилизация стоит на грани величайшего технологического прорыва. В беседе с Wired он оценил шансы на появление общего искусственного интеллекта (AGI) в указанный срок как 50-процентные.
Эксперт полагает, что достижение AGI спровоцирует подлинную научную революцию и создаст предпосылки для «абсолютного изобилия» — эпохи, когда ресурсы и технологии станут общедоступными. Он уверен, что уже к 2030 году стартует новая фаза развития, в рамках которой человечество сможет «устремиться к звёздам и приступить к галактической экспансии».
Исследователь подчеркнул, что ИИ будущего окажется способен решать глобальные вызовы — от борьбы с заболеваниями до преодоления экологических и энергетических кризисов. Также он выразил уверенность, что развитый ИИ поможет нивелировать ключевой изъян капитализма — диспропорцию в распределении благ между обеспеченными и малоимущими.
Сильный, или общий искусственный интеллект (AGI) — это система, способная справляться с любыми интеллектуальными задачами, подвластными человеку, и даже превосходить его в этих умениях. AGI не нуждается в специализированном обучении под конкретные цели и способен применять «универсальное мышление человека» ко всему многообразию проблем.
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