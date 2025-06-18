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BZ: Сорванная встреча Зеленского и Трампа на саммите G7 стала ударом для Киева

Несостоявшаяся встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде стала ударом для Киева. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.

Несостоявшаяся встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде стала ударом для Киева. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.

— Это стало еще одним ударом по Украине — и еще одним доказательством того, что Штаты думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы, — сказано в статье.

Автор материала заявил, что преждевременное возвращение главы Белого дома в Вашингтон — это «горькое послание» Киеву, которое означает, что данный конфликт отодвигается для Америки на второй план.

— Для США пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве, — говорится в публикации.

Трамп сообщил журналистам, что решил покинуть встречу лидеров стран G7 раньше запланированного срока вовсе не ради посредничества в переговорах о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем, как об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.