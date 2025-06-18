В Красноярске изменился график отключений холодной воды

В Красноярске изменился июньский график отключений холодной воды. Так, полная остановка водозабора о. Нижне-Атамановский отменяется. Водозабор о. Верхне-Атамановский остановят по заявке «Красмаш», сообщает КрасКом.
Электрики частично обесточили водозабор о. Нижне-Атамановский. Они выполнили без отключения холодной воды на правобережье Красноярска работы по подготовке к зиме электротехнического оборудования. Также незаметно для жителей подготовлен и водозабор о. Верхне-Атамановский.
Ремонтные работы на магистральном трубопроводе от водозабора о. Верхне-Атамановский завод «Красмаш» начнёт в 23:00 20 июня. Завершат замену аварийной задвижки к 23:00 21 июня.
На это время будет приостановлена подача холодной воды в мкр-н Мичуринский, коттеджи на ул. Парковой, административные здания на ул. Кутузова, 1 (все строения), ул. Павлова, 1 (все строения), 1а, ул. Мичурина, 30 г, ул. Волжская, 77, ул. Московская, 32, 32/1.
Напомним, с 23:00 4 июля по 23:00 6 июля отключение холодной воды ожидает жителей Центрального района, а также части Железнодорожного (от центра до железной дороги).
С 23:00 18 июля по 23:00 20 июля холодной воды не будет в Свердловском районе и части Кировского района (пр. Красноярский рабочий до ул. Затонской, мкр-н Первомайский и п. Водники).
Запастись холодной водой к 23:00 1 августа по 23:00 4 августа необходимо будет жителям Октябрьского района и части Железнодорожного (до железной дороги, ул. Озёрная, ул. Северо-Енисейская, ул. Маерчака, ул. Калинина), а также посёлков СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Нова Лэнд.