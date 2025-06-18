В Красноярске изменился график отключений холодной воды

Электрики частично обесточили водозабор о. Нижне-Атамановский. Они выполнили без отключения холодной воды на правобережье Красноярска работы по подготовке к зиме электротехнического оборудования. Также незаметно для жителей подготовлен и водозабор о. Верхне-Атамановский.