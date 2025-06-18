Омский «Авангард» ведет переговоры со словацким защитником Гертантом

«Гернат, который хочет еще поиграть в КХЛ, получил несколько заманчивых предложений, но самое выгодное — от “Авангарда”. Удивлюсь, если словак теперь не окажется в Омске. От больших денег легионеры не умеют отказываться», — написал автор телеграм-канала Righthanded78.