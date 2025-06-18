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Омский «Авангард» ведет переговоры со словацким защитником Гертантом

Хоккеист из «Локомотива» может перейти в сибирский клуб.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» проявляет активный интерес к защитнику ярославского «Локомотива» Мартину Гертанту. Как сообщил 17 июня инсайдер Михаил Зислис, омичи предложили словацкому хоккеисту наиболее интересное условия среди всех претендентов.

«Гернат, который хочет еще поиграть в КХЛ, получил несколько заманчивых предложений, но самое выгодное — от “Авангарда”. Удивлюсь, если словак теперь не окажется в Омске. От больших денег легионеры не умеют отказываться», — написал автор телеграм-канала Righthanded78.

Напомним, 31-летний легионер выступает за «Локомотив» с 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 63 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 очко (5 голов + 26 передач), а в плей-офф отметился 5 очками (2+3) в 21 игре.

Ранее «КП Омск» сообщила, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов согласился на уменьшение своей зарплаты.