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«Законодательство здесь не помогает»: в ГД оценили идею введения запрета на алкоголь перед выпускным

В ГД сочли избыточным ввод федерального запрета на продажу алкоголя на выпускные.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых регионах России начали бороться с проблемой продажи алкоголя перед выпускными. Однако на федеральном уровне запрет устанавливать не имеет смысла. Такое мнение выразил депутат Госдумы Владислав Даванков, цитирует ТАСС.

Парламентарий сообщил, что соответствующие временные ограничения вводят точечно. По его мнению, самое главное — следить за запретом на продажу алкоголя несовершеннолетним. Не имеет значения, перед каким мероприятием он может быть куплен.

«На мой взгляд, проблема сейчас точечно решается, поэтому федеральное законодательство здесь не помогает», — подчеркнул Владислав Даванков.

Частичный запрет на продажу алкоголя ввели, например, в Вологодской области. Меры ограничили время на покупку по будням до двух часов в сутки.