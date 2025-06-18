В Башкирии ожидаются грозы, дожди и град

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии с 18 по 20 июня. В республике ожидаются грозы, дожди и град.
Как сообщают в Башгидромете, в среду, 18 июня, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, днем локально град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, будет наблюдаться шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха не выше +17,+22°.
В четверг и пятницу, 19 и 20 июня, также пройдут дожди, грозы и град. Также ожидаются шквалистые усиления ветра. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +17,+22°.
Синоптики отмечают, что регион попал под холодный фронт и область пониженного давления. Поэтому дожди и ливни различной интенсивности будут распространяться на большинство районов республики вплоть до конца месяца с характерной температурой на 3−5° ниже нормы.