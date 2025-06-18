Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами

Во Владивостоке внесены изменения в правила определения границ территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии города.
Согласно постановлению администрации, теперь для заведений общепита, расположенных рядом с многоквартирными домами, будет установлен единый норматив: запрещено продавать алкоголь, если расстояние до жилого дома составляет менее 10 метров. При этом не имеет значения, имеется ли у здания обособленная территория или нет.
Документ вносит поправки в приложение № 2 к постановлению от 20 апреля 2020 года № 1603, регулирующему размещение объектов торговли алкоголем во Владивостокском городском округе.
Напомним, в Приморье выявлены массовые нарушения закона о запрете торговли алкоголем в День защиты детей. Проверка, проведённая 1 июня сотрудниками краевого минпрома, зафиксировала факты незаконной реализации крепкого спиртного в 40 торговых точках региона.