Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя в общепите рядом с жилыми домами

Согласно постановлению администрации, теперь для заведений общепита, расположенных рядом с многоквартирными домами, будет установлен единый норматив: запрещено продавать алкоголь, если расстояние до жилого дома составляет менее 10 метров. При этом не имеет значения, имеется ли у здания обособленная территория или нет.