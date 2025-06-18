Щербаков назвал возможные места установки мемориала бойцам КНДР в РФ

Мемориал северокорейским военнослужащим, которые погибли при освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, должен отражать их подвиг и героизм. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал скульптор Салават Щербаков.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что в России и КНДР будут открыты мемориалы в память о северокорейских бойцах, которые погибли при освобождении российской территории.
«Я думаю, мемориал можно установить в парке “Патриот”. Там же есть памятник монголам, которые воевали в Великую Отечественную войну на стороне Советского Союза, также и другие интернациональные памятники установлены. Не принципиально, чтобы его ставили именно в Курской области. Региональные власти могут принимать решения по этому поводу», — сказал собеседник издания.
Щербаков также рассказывал aif.ru, каким может быть мемориал северокорейским бойцам в России.
26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Курскую область от украинских боевиков. При этом значительное содействие в борьбе с формированиями ВСУ оказывали северокорейские бойцы.