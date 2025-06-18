Щербаков назвал возможные места установки мемориала бойцам КНДР в РФ

«Я думаю, мемориал можно установить в парке “Патриот”. Там же есть памятник монголам, которые воевали в Великую Отечественную войну на стороне Советского Союза, также и другие интернациональные памятники установлены. Не принципиально, чтобы его ставили именно в Курской области. Региональные власти могут принимать решения по этому поводу», — сказал собеседник издания.